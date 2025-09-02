Antena 3 LogoAntena3
Juanra Bonet se abre hablando de la paternidad: "Tener un hijo es como un videojuego modo fácil, pero dos es modo difícil"

Es uno de los rostros por excelencia de Antena 3 y no deja de sorprender con sus nuevos formatos. Hoy, además de contarnos todos los secretos de su carrera, nos presenta su lado más personal.

Juanra Bonet

Sara Sanz Navarro
Antena 3 apuesta por Juego de Pelotas, un concurso lleno de humor, adrenalina y preguntas rápidas que capitaneará Juanra Bonet. El presentador, recordado por programas como ¡Boom! o ¿Quién quiere ser millonario?, regresa con un formato en el que la diversión está garantizada.

Juanra Bonet se ha consolidado como uno de los rostros más reconocibles de Antena 3, destacando no solo en su faceta de presentador, sino también participando como concursante en diferentes formatos de la cadena, como Tu cara me suena.

Pese a que le hemos visto acompañarnos a través de la pantalla, poco conocemos de la faceta más personal de Juanra Bonet, que recientemente ha sido padre por segunda vez. El pequeño Mauro, nacido apenas hace 5 meses, se une a su hija Gabriela, nacida en 2019.

El presentador siempre ha optado por llevar su vida privada en la intimidad, aunque presume de paternidad y asegura que está en una de las etapas más dulces de su vida. Sin embargo, tiene claro que se planta en el segundo hijo: "Tener un hijo es como un videojuego modo fácil, pero dos es modo difícil".

Hoy, conocemos al Juanra Bonet que hay más allá del presentador que tanto hemos visto. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

