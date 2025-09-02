La cariñosa felicitación de Rosa a Manu por su cumpleaños: “Luego ya los 30 van muy rápido”

Frente al ambiente de concentración que los concursantes suelen imponer antes de empezar El Rosco, esta vez se ha producido una excepción por un motivo muy especial: ¡el cumpleaños de Manu! El madrileño ha recibido un efusivo “¡felicidades!” del público y se ha tomado su edad con humor porque, además, es el segundo año que lo celebra como concursante. “Un día eres joven, te presentas a Pasapalabra y sales ya mayor”, ha comentado.

Roberto Leal se ha sumado a las bromas: “¿Cómo ves la jubilación en Pasapalabra?”. Y también Rosa le ha dedicado una cariñosa felicitación animándole a aprovechar lo que le queda de veintena porque “luego ya los 30 van muy rápido”.

Además, la concursante ha aprovechado para mandar otro mensaje a una amiga que también cumple años. “La quiero muchísimo, gracias por todo siempre y la deseo lo mejor”, ha dicho con emoción. ¡Descubre este momento en el vídeo!