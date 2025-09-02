Vuelve a ver la entrevista completa a Joaquín Sánchez y Susana Saborido en El Hormiguero

La complicidad y el buen rollo de Joaquín Sánchez y Susana Saborido ha brillado en El Hormiguero. Juntos han presentado la nueva temporada de Emparejados y han regalado momentazos llenos de humor, ternura y autenticidad.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre algunas de las confesiones que han escuchado en el programa. Susana ha asegurado que hay parejas que aseguran tener sexo todos los días, pero ella ha dicho que no se lo cree.

Tras esto, ha sido Pablo Motos el que ha intentado sonsacar intimidades al exfutbolista y su mujer. Ellos han reconocido que duermen juntos porque tienen una cama muy grande, pero el propio Joaquín ha afirmado que preferiría hacerlo separado.

Pese al buen rollo que mantienen, no se entiende esta pareja sin sus piques. En esta ocasión, Susana ha ha desvelado la última liada de su marido cuando, después de una barbacoa con amigos, le dejó encerrada fuera de casa.

Además, también ha habido tiempo para hablar sobre El capitán en Japón, la última aventura de los Sánchez Saborido. Joaquín ha confesado que hizo un combate de sumo y Pablo ha mostrado imágenes inéditas sobre este.