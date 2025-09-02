Antena 3 LogoAntena3
Susana Saborido confiesa la última liada de Joaquín tras una barbacoa con amigos: "Me quedé fuera de casa"

La mujer ha contado el momento en el que casi tuvo que dormir en el jardín por culpa de su marido.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido son la combinación perfecta para llorar de la risa de un martes noche. La pareja ha venido a presentar Emparejados, su próximo programa que llegará muy pronto a Antena3, y ha contarnos alguna de sus anécdotas más divertidas.

Entre ellas se encuentra el momento en el que Susana Saborido... ¡casi duerme en el jardín! Joaquín y ella habían organizado una barbacoa con todos sus amigos, y cuando se marchó todo el mundo, tocaba el momento de recoger un poco la casa.

Susana, que le gusta ordenar las cosas a su gusto, pidió a Joaquín que se subiese a dormir... ¡con tan mala suerte que se llevó su móvil sin querer y la dejó encerrada en el jardín!

¿Quieres descubrir como termina la historia? ¡Dale al play para no perderte ningún detalle!

