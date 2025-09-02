Rubén Amón, sobre Pedro Sánchez: "Está somatizando las desgracias que está experimentando"

La primera tertulia de actualidad la vigésima temporada en El Hormiguero ha tenido como protagonistas a Pablo Motos, María Dabán, Rubén Amón, Rosa Belmonte y Juan del Val y, como no podía ser de otra manera, el tema central del debate ha sido la primera entrevista de Pedro Sánchez después de 14 meses.

Rubén ha sido el primero en tomar la palabra y ha querido recalcar el deterioro físico del presidente del Gobierno. Según ha dicho, "está somatizando las desgracias que está experimentando".

Juan, por su parte, ha afirmado que le preocupa lo que escuchó porque cree que evidencia cierto desarraigo democrático. El colaborador ha tildado de "muy preocupante" su filosofía de "da igual todo porque la única cosa que es importante es mantenerme en la Moncloa". ¡Imperdible!