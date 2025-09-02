Mejores momentos | 2 de septiembre
La broma de Roberto Leal a Manu por su cumpleaños: “¿Cómo ves la jubilación en Pasapalabra?”
El concursante también se ha tomado con un humor el año que ha sumado, en lo que se ha convertido en un inesperado duelo de chistes antes de El Rosco.
Publicidad
Manu se estaba apoyando en el atril, dispuesto a empezar a jugar El Rosco, cuando Roberto Leal ha hecho un inciso en Pasapalabra. El presentador ha recordado un detalle que quizá algún espectador se había perdido al comienzo del programa: ¡es el cumpleaños del concursante!
Todo el plató, al unísono, le ha dedicado un efusivo “¡felicidades!” y un gran aplauso. “Un día eres joven, te presentas a Pasapalabra y sales ya mayor”, ha bromeado el propio concursante. De hecho, como había señalado, es el segundo cumpleaños que celebra en el programa.
Entre el año que ha sumado y sus 329 tardes en Pasapalabra, Roberto también ha estado chistoso al preguntarle: “¿Cómo ves la jubilación en Pasapalabra?”. “En eso estamos”, ha respondido Manu con humor. ¡Dale al play!
Publicidad