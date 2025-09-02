La broma de Roberto Leal a Manu por su cumpleaños: “¿Cómo ves la jubilación en Pasapalabra?”

Manu se estaba apoyando en el atril, dispuesto a empezar a jugar El Rosco, cuando Roberto Leal ha hecho un inciso en Pasapalabra. El presentador ha recordado un detalle que quizá algún espectador se había perdido al comienzo del programa: ¡es el cumpleaños del concursante!

Todo el plató, al unísono, le ha dedicado un efusivo “¡felicidades!” y un gran aplauso. “Un día eres joven, te presentas a Pasapalabra y sales ya mayor”, ha bromeado el propio concursante. De hecho, como había señalado, es el segundo cumpleaños que celebra en el programa.

Entre el año que ha sumado y sus 329 tardes en Pasapalabra, Roberto también ha estado chistoso al preguntarle: “¿Cómo ves la jubilación en Pasapalabra?”. “En eso estamos”, ha respondido Manu con humor. ¡Dale al play!