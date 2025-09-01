Ramón Arcusa, emocionado al hablar de Manolo de la Calva: "Nuestros éxitos siempre superaron a todo lo demás"

La semana pasada lamentábamos el fallecimiento de Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico. Este se marchaba a los 88 años tras arrastrar una fibrosis pulmonar que empeoraba repentinamente.

Tras seis décadas de música, Ramón Arcusa, la otra mitad del Dúo, pierde a su compañero de vida. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con él, que asegura que Manolo siempre estará vivo a través de los recuerdos y las canciones.

"Tuvimos una vida plena", señala, emocionado, "nuestros éxitos siempre superarán a todo lo demás". Hoy, Ramón se queda solo a nivel artístico, pero tiene claro que no a nivel personal, porque formar equipo con Manolo siempre le valdrá la pena.

Ramón asegura que Manolo fue el alma del Dúo Dinámico, pero siempre seguirá con él mientras viva. ¡No te pierdas sus emotivas palabras en el vídeo de arriba!