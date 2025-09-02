Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Joaquín Sánchez propone a Susana Saborido dormir separados: "Tú roncas flojito"

La pareja ha desvelado cuál es el mayor problema que con el que conviven en la relación: la hora de irse a dormir.

Joaquín Sánchez propone a Susana Saborido dormir separados: "Tú roncas flojito"

Publicidad

Joaquín Sánchez y Susana Saborido han llenado El Hormiguero de risas mientras al presentaban la nueva temporada de Emparejados. La pareja volvió a demostrar su complicidad y su característico sentido del humor.

En esta ocasión, Pablo Motos ha asegurado que las parejas se dividen entre las que duermen juntos o separados y les ha preguntado por su preferencia. Susana ha tomado la palabra y ha dicho que duermen juntos porque la cama es muy grande, pero que los gases de su marido le incomodan.

Joaquín, sin embargo, ha afirmado que preferiría dormir separados para descansar mejor. "Tú roncas flojito", le ha dicho a su mujer. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Vuelve a ver la entrevista completa a Joaquín Sánchez y Susana Saborido en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Joaquín Sánchez y Susana Saborido en El Hormiguero

La revolución en el mundo de la extinción de incendios: César Sallén muestra su último invento

La revolución en el mundo de la extinción de incendios: César Sallén muestra su último invento

La imagen exclusiva de Joaquín y Susana en El capitán en Japón: "Llegue a hacer un combate de sumo"

La imagen exclusiva de Joaquín y Susana en El capitán en Japón: "Llegue a hacer un combate de sumo"

Susana Saborido confiesa la última liada de Joaquín tras una barbacoa con amigos: "Me quedé fuera de casa"
Surrealista

Susana Saborido confiesa la última liada de Joaquín tras una barbacoa con amigos: "Me quedé fuera de casa"

Joaquín Sánchez propone a Susana Saborido dormir separados: "Tú roncas flojito"
En El Hormiguero

Joaquín Sánchez propone a Susana Saborido dormir separados: "Tú roncas flojito"

Manu se autorregala un Rosco brillante: ¡pone máxima emoción a dos letras del bote de 2.068.000 euros!
El Rosco | 2 de septiembre

Manu se autorregala un Rosco brillante: ¡pone máxima emoción a dos letras del bote de 2.068.000 euros!

El concursante, en el día de su cumpleaños, ha disfrutado de un desenlace tranquilo por los errores que ha cometido Rosa. ¡Y hasta ha intentado la gesta del bote!

La cariñosa felicitación de Rosa a Manu por su cumpleaños: “Luego ya los 30 van muy rápido”
Mejores momentos | 2 de septiembre

La cariñosa felicitación de Rosa a Manu por su cumpleaños: “Luego ya los 30 van muy rápido”

Los momentos previos a El Rosco han estado marcados por el cumpleaños de Manu y las felicitaciones que le han dedicado tanto Roberto Leal como Rosa.

La broma de Roberto Leal a Manu por su cumpleaños: “¿Cómo ves la jubilación en Pasapalabra?”

La broma de Roberto Leal a Manu por su cumpleaños: “¿Cómo ves la jubilación en Pasapalabra?”

El desliz de Shaila Dúrcal en Palabras Cruzadas: ¿en qué capital está el Big Ben?

El desliz de Shaila Dúrcal en Palabras Cruzadas: ¿en qué capital está el Big Ben?

Shaila Dúrcal y Carmen Morales, juntas por primera vez en Pasapalabra… ¡y rivales en La Pista!

Shaila Dúrcal y Carmen Morales, juntas por primera vez en Pasapalabra… ¡y rivales en La Pista!

Publicidad