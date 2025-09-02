Joaquín Sánchez propone a Susana Saborido dormir separados: "Tú roncas flojito"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido han llenado El Hormiguero de risas mientras al presentaban la nueva temporada de Emparejados. La pareja volvió a demostrar su complicidad y su característico sentido del humor.

En esta ocasión, Pablo Motos ha asegurado que las parejas se dividen entre las que duermen juntos o separados y les ha preguntado por su preferencia. Susana ha tomado la palabra y ha dicho que duermen juntos porque la cama es muy grande, pero que los gases de su marido le incomodan.

Joaquín, sin embargo, ha afirmado que preferiría dormir separados para descansar mejor. "Tú roncas flojito", le ha dicho a su mujer. ¡Imperdible!