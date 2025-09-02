Antena 3 LogoAntena3
Andrés Burguera, hijo de Pajares, contesta a las críticas por su físico: "Habrá gente a la que le gustaré y gente a la que no"

El hijo de Andrés Pajares ha vuelto a ponerse en el foco mediático tras salir a la luz unas fotografías donde está visiblemente cambiado. Hoy, Burguera ha querido pronunciarse en exclusiva en Y ahora Sonsoles.

Sara Sanz Navarro
Andrés Burguera, quien fue uno de los iconos de la belleza de la década de los 2000 en la cultura popular de nuestro país, reaparece tras años alejado de los medios. Sin embargo, su aspecto físico ha generado mucho revuelo.

El hijo de Andrés Pajares fue fotografiado caminando por el retiro, con un look casual y visiblemente cambiado. Raúl García, el autor de las fotografías, aseguro que al principio ni siquiera le reconocía y que le llamó la atención su físico.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Andrés Burguera en exclusiva, que se ha pronunciado por primera vez sobre la polémica. "Estoy estupendo", afirma, "se hace lo que se puede".

Burguera advierte que en su día a día se basa en la lectura, el gimnasio y los buenos alimentos y deja claro que no le importa lo que piensen los demás. "Habrá gente a la que le guste y gente a la que no", sentencia. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

