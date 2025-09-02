El desliz de Shaila Dúrcal en Palabras Cruzadas: ¿en qué capital está el Big Ben?

Los nervios pueden traicionar a los concursantes y también a los invitados de Pasapalabra. Por muy famosos que sean y por muy acostumbrados que estén a las cámaras, las pruebas suponen un reto y, a veces, cometen deslices más o menos llamativos. Es lo que le ha pasado a Shaila Dúrcal en Palabras Cruzadas, esta vez dedicada a capitales europeas y sus monumentos.

La anécdota se ha producido justo después de La Pista y el duelo fratricida inédito que se ha producido porque Shaila ha comenzado visita a Pasapalabra coincidiendo por primera vez con Carmen Morales. Las dos hermanas, en equipos opuestos, se han convertido en rivales, pero han demostrado su complicidad al resolver ‘Valió la pena’, la canción de Marc Anthony, al 50% cada una.

El desliz de Shaila en Palabras Cruzadas ha ocurrido con su primera respuesta en esta prueba, al equivocarse con la capital donde pueden visitarse el Big Ben y el Palacio de Buckingham. Ha sido un despiste con un panel que se le ha resistido al principio a todo el equipo, también a Rosa y a Jorge Roelas, pero que ella misma ha terminado de forma brillante con los tres últimos aciertos. ¡Revívelo en el vídeo!