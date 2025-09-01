Nos lo cuenta
Paquita tuvo que ser rescatada tras desorientarse al ir a la compra: "Fueron 12 horas hasta que vino el helicóptero"
Salió a comprar y se perdió durante 12 horas. Desorientada, Francisca tuvo que ser rescatada en helicóptero de una pista forestal de la que no supo salir. Hoy, nos cuenta cómo vivió aquellos momentos de angustia.
Eran las ocho de la tarde cuando Francisca, una mujer de 75 años, decidió salir a comprar sola en su coche. Al salir de la tienda, Paquita se equivocó de salida y se metió de lleno en una pista forestal que no conocía.
Después de conducir durante 10 minutos, Paquita decidió llamar a sus vecinos del camping, desorientada. "No veía salida", señala. Estos llamaron a emergencias, que la encontraban al día siguiente, 12 horas más tarde y en perfecto estado.
"Me dormí dentro del coche y ni se me hizo largo", recuerda. En aquel momento, su mayor miedo era que pudiera venir algún animal y le empujaran el coche.
Hoy, Paquita recuerda aquel momento como una anécdota con la suerte de poder contarlo: "Ha sido una odisea que puedo contar muy alegremente". ¡Dale al play para escucharla!
