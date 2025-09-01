Paquita tuvo que ser rescatada tras desorientarse al ir a la compra: "Fueron 12 horas hasta que vino el helicóptero"

Eran las ocho de la tarde cuando Francisca, una mujer de 75 años, decidió salir a comprar sola en su coche. Al salir de la tienda, Paquita se equivocó de salida y se metió de lleno en una pista forestal que no conocía.

Después de conducir durante 10 minutos, Paquita decidió llamar a sus vecinos del camping, desorientada. "No veía salida", señala. Estos llamaron a emergencias, que la encontraban al día siguiente, 12 horas más tarde y en perfecto estado.

"Me dormí dentro del coche y ni se me hizo largo", recuerda. En aquel momento, su mayor miedo era que pudiera venir algún animal y le empujaran el coche.

Hoy, Paquita recuerda aquel momento como una anécdota con la suerte de poder contarlo: "Ha sido una odisea que puedo contar muy alegremente". ¡Dale al play para escucharla!