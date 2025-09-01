Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Paquita tuvo que ser rescatada tras desorientarse al ir a la compra: "Fueron 12 horas hasta que vino el helicóptero"

Salió a comprar y se perdió durante 12 horas. Desorientada, Francisca tuvo que ser rescatada en helicóptero de una pista forestal de la que no supo salir. Hoy, nos cuenta cómo vivió aquellos momentos de angustia.

Paquita

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Eran las ocho de la tarde cuando Francisca, una mujer de 75 años, decidió salir a comprar sola en su coche. Al salir de la tienda, Paquita se equivocó de salida y se metió de lleno en una pista forestal que no conocía.

Después de conducir durante 10 minutos, Paquita decidió llamar a sus vecinos del camping, desorientada. "No veía salida", señala. Estos llamaron a emergencias, que la encontraban al día siguiente, 12 horas más tarde y en perfecto estado.

"Me dormí dentro del coche y ni se me hizo largo", recuerda. En aquel momento, su mayor miedo era que pudiera venir algún animal y le empujaran el coche.

Hoy, Paquita recuerda aquel momento como una anécdota con la suerte de poder contarlo: "Ha sido una odisea que puedo contar muy alegremente". ¡Dale al play para escucharla!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Estafa del amor

La emotiva disculpa de Rosa a su marido tras caer en una estafa del amor: "Nunca se fue de mi lado a pesar de todo"

Paquita

Paquita tuvo que ser rescatada tras desorientarse al ir a la compra: "Fueron 12 horas hasta que vino el helicóptero"

Mercado negro jubilación

Descubrimos el mercado negro de las citas de la Seguridad Social para la pensión

Nada
Exclusiva

Nada, la niña que fue secuestrada y convertida en esclava en Bolivia, habla por primera vez: "Fueron siete meses de infierno"

Sergio Ramos
Última hora

Los planes de Sergio Ramos como cantante en solitario: "Tiene más canciones grabadas con Maluma y J Balvin"

Peleas Ilegales en España: Hablamos con sus organizadores
Peleas clandestinas

Peleas Ilegales en España: Hablamos con sus organizadores

Las peleas clandestinas no son un mito urbano, operan en España. Nos adentramos en uno de estos clubes ¿Cómo funcionan? ¿Qué hay detrás?

Sonsoles Ónega y Begoña Villacís
Nueva colaboradora

La calurosa bienvenida de Sonsoles Ónega a Begoña Villacís como nueva colaboradora: "Nos hace mucha ilusión tenerte"

La exvicealcaldesa de Madrid se suma al equipo de Y ahora Sonsoles en el arranque de su cuarta temporada y la presentadora le ha dado la bienvenida por todo lo alto.

Begoña Villacís

Begoña Villacís, sobre el aumento de las incidencias en los trenes: "Los AVEs dan votos, pero hay que mantenerlos"

María Becerra, Joaquina, Carla Morrison y Chiara Oliver se suman a La Voz 2025 como asesores

María Becerra, Joaquina, Carla Morrison y Chiara Oliver se suman a La Voz 2025 como asesores

Coaches y Eva González La Voz 2025

Así son los carteles de La Voz 2025: muy pronto, estreno de la nueva temporada

Publicidad