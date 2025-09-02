Imperdible
La imagen exclusiva de Joaquín y Susana en El capitán en Japón: "Llegue a hacer un combate de sumo"
El exftubolista ha desvelado que llegó a enfrentarse a un luchador profesional durante su aventura por el país nipón.
Publicidad
La visita de Joaquín Sánchez y Susana Saborido a El Hormiguero ha estado marcada por risas, anécdotas y mucha cercanía. Ambos hablaron de la nueva temporada de Emparejados, del rodaje de El Capitán en Japón y de lo que supone compartir tantos en pareja.
En este momento, Pablo Motos les ha preguntado por cómo lo han pasado en su aventura en el país nipón y el exfutbolista ha contado, en exclusiva, una de las anécdotas más impactantes que vivió: su lucha de sumo.
El presentador ha mostrado imágenes de su entrenamiento y ha contado lo mucho que le impactó los rituales que tiene el deporte. "Nos trataron increíble", ha asegurado antes de detallar como le zarandeaban durante el combate. ¡Así lo ha desvelado!
Publicidad