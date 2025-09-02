La imagen exclusiva de Joaquín y Susana en El capitán en Japón: "Llegue a hacer un combate de sumo"

La visita de Joaquín Sánchez y Susana Saborido a El Hormiguero ha estado marcada por risas, anécdotas y mucha cercanía. Ambos hablaron de la nueva temporada de Emparejados, del rodaje de El Capitán en Japón y de lo que supone compartir tantos en pareja.

En este momento, Pablo Motos les ha preguntado por cómo lo han pasado en su aventura en el país nipón y el exfutbolista ha contado, en exclusiva, una de las anécdotas más impactantes que vivió: su lucha de sumo.

El presentador ha mostrado imágenes de su entrenamiento y ha contado lo mucho que le impactó los rituales que tiene el deporte. "Nos trataron increíble", ha asegurado antes de detallar como le zarandeaban durante el combate. ¡Así lo ha desvelado!