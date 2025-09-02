Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

La imagen exclusiva de Joaquín y Susana en El capitán en Japón: "Llegue a hacer un combate de sumo"

El exftubolista ha desvelado que llegó a enfrentarse a un luchador profesional durante su aventura por el país nipón.

La imagen exclusiva de Joaquín y Susana en El capitán en Japón: "Llegue a hacer un combate de sumo"

Publicidad

La visita de Joaquín Sánchez y Susana Saborido a El Hormiguero ha estado marcada por risas, anécdotas y mucha cercanía. Ambos hablaron de la nueva temporada de Emparejados, del rodaje de El Capitán en Japón y de lo que supone compartir tantos en pareja.

En este momento, Pablo Motos les ha preguntado por cómo lo han pasado en su aventura en el país nipón y el exfutbolista ha contado, en exclusiva, una de las anécdotas más impactantes que vivió: su lucha de sumo.

El presentador ha mostrado imágenes de su entrenamiento y ha contado lo mucho que le impactó los rituales que tiene el deporte. "Nos trataron increíble", ha asegurado antes de detallar como le zarandeaban durante el combate. ¡Así lo ha desvelado!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Rubén Amón, sobre Pedro Sánchez: "Está somatizando las desgracias que está experimentando"

Rubén Amón, sobre Pedro Sánchez: "Está somatizando las desgracias que está experimentando"

Vuelve a ver la entrevista completa a Joaquín Sánchez y Susana Saborido en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Joaquín Sánchez y Susana Saborido en El Hormiguero

La revolución en el mundo de la extinción de incendios: César Sallén muestra su último invento

La revolución en el mundo de la extinción de incendios: César Sallén muestra su último invento

La imagen exclusiva de Joaquín y Susana en El capitán en Japón: "Llegue a hacer un combate de sumo"
Imperdible

La imagen exclusiva de Joaquín y Susana en El capitán en Japón: "Llegue a hacer un combate de sumo"

Susana Saborido confiesa la última liada de Joaquín tras una barbacoa con amigos: "Me quedé fuera de casa"
Surrealista

Susana Saborido confiesa la última liada de Joaquín tras una barbacoa con amigos: "Me quedé fuera de casa"

Joaquín Sánchez propone a Susana Saborido dormir separados: "Tú roncas flojito"
En El Hormiguero

Joaquín Sánchez propone a Susana Saborido dormir separados: "Tú roncas flojito"

La pareja ha desvelado cuál es el mayor problema que con el que conviven en la relación: la hora de irse a dormir.

Manu se autorregala un Rosco brillante: ¡pone máxima emoción a dos letras del bote de 2.068.000 euros!
El Rosco | 2 de septiembre

Manu se autorregala un Rosco brillante: ¡pone máxima emoción a dos letras del bote de 2.068.000 euros!

El concursante, en el día de su cumpleaños, ha disfrutado de un desenlace tranquilo por los errores que ha cometido Rosa. ¡Y hasta ha intentado la gesta del bote!

La cariñosa felicitación de Rosa a Manu por su cumpleaños: “Luego ya los 30 van muy rápido”

La cariñosa felicitación de Rosa a Manu por su cumpleaños: “Luego ya los 30 van muy rápido”

La broma de Roberto Leal a Manu por su cumpleaños: “¿Cómo ves la jubilación en Pasapalabra?”

La broma de Roberto Leal a Manu por su cumpleaños: “¿Cómo ves la jubilación en Pasapalabra?”

El desliz de Shaila Dúrcal en Palabras Cruzadas: ¿en qué capital está el Big Ben?

El desliz de Shaila Dúrcal en Palabras Cruzadas: ¿en qué capital está el Big Ben?

Publicidad