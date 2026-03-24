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Mujeres 'vetadas' de la Semana Santa de Sagunto: "La Semana Santa es de todos y queremos formar parte de ella"

El Gobierno pone en marcha los trámites para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto. El motivo: los varones miembros de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo se niegan a admitir mujeres.

Semana Santa Sagunto

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La Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, la única en la localidad valenciana de Sagunto, ha revolucionado a todo el pueblo. Estos se han negado, por tercera vez en tres décadas, a admitir mujeres, algo que ha provocado la respuesta directa del Gobierno.

Ante los 267 votos en contra, que sostienen que la tradición está por encima de la igualdad, el Gobierno ha cumplido su amenaza. Este ha puesto en marcha los trámites para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Blanca Ribelles, portavoz del colectivo de la Semana Santa Inclusiva de Sagunto. "No queremos que se cambie la tradición, sino solo una palabra del estatuto, queremos que cambie "varones" por "personas"", señala.

Pese a que muchos sostienen que las mujeres podrían formar su propia cofradía, estas se niegan, ya que la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo es parte de su historia. "La Semana Santa es de todos y queremos formar parte de ella", afirma Blanca Ribelles.

La cofradía, que acumula 500 años de historia, lanza el debate a las calles, que se dividen entre aquellos que lo consideran discriminatorio y entre los que defienden 'lo de siempre'. Por ahora, la pregunta sigue en el aire: ¿debería la tradición cambiar en favor de la igualdad?

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