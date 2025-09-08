La muerte de un matrimonio deja a la mitad de un pueblo de Gerona sin trabajo: "Tenían el 20% de la oferta gastronómica"

Port de la Selva, un pequeño municipio de Gerona, está de luto por la muerte de un matrimonio vecino. Estos no solo eran conocidos en el pueblo personalmente, sino también profesionalmente, ya que eran los dueños del 20% de la oferta gastronómica.

A raíz de su muerte, más de 100 personas se han quedado sin trabajo en plena temporada alta. Los bares y restaurantes han seguido funcionando, pero los empleados no saben si podrán cobrar.

"Se veía venir que tarde o temprano podría cerrarlo todo, pero no pensábamos que se iban a suicidar", advierte uno de los vecinos de Port de la Selva y trabajador de uno de los locales.

Ahora, los empleados viven con la incertidumbre de si cobrarán lo trabajado, si lograrán encontrar un nuevo empleo y si esto afectará al turismo de la zona. ¿Podrá Port de la Selva recomponerse tras este duro golpe?