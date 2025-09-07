Nos lo cuenta
La angustia de Joana por vivir a plazos: "Llevo diez años devolviendo dos créditos que pedí... y los que me quedan"
Cada vez son más las personas que piden préstamos para poder vivir. Sin embargo, algunas, como Joana, terminan condenados ante esta decisión.
Los préstamos se han convertido en una de las alternativas más extendidas entre personas que quieren vivir a todo tren... pero a plazos. Joana, por ejemplo, pidió hace 10 años dos créditos, uno para una reforma y otro, para un tratamiento de dientes.
Ahora, lleva 10 años intentando devolver los créditos y se ve ahogada. "Estoy de baja y al no trabajar, recibo 800 euros", nos cuenta.
"Pedí 20.000 euros de crédito al 7% de interés", señala Joana. Ahora, lleva varios años pagando 284 euros. "Y los que me quedan", advierte.
Vivir a plazos es la realidad de muchos que, como Joana, sufren por devolver aquello que un día pidieron. ¡No te pierdas la historia de Joana en el vídeo de arriba!
