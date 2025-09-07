Antena 3 LogoAntena3
La angustia de Joana por vivir a plazos: "Llevo diez años devolviendo dos créditos que pedí... y los que me quedan"

Cada vez son más las personas que piden préstamos para poder vivir. Sin embargo, algunas, como Joana, terminan condenados ante esta decisión.

Vivir a plazos

Sara Sanz Navarro
Los préstamos se han convertido en una de las alternativas más extendidas entre personas que quieren vivir a todo tren... pero a plazos. Joana, por ejemplo, pidió hace 10 años dos créditos, uno para una reforma y otro, para un tratamiento de dientes.

Ahora, lleva 10 años intentando devolver los créditos y se ve ahogada. "Estoy de baja y al no trabajar, recibo 800 euros", nos cuenta.

"Pedí 20.000 euros de crédito al 7% de interés", señala Joana. Ahora, lleva varios años pagando 284 euros. "Y los que me quedan", advierte.

Vivir a plazos es la realidad de muchos que, como Joana, sufren por devolver aquello que un día pidieron. ¡No te pierdas la historia de Joana en el vídeo de arriba!

