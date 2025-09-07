Del silencio a la polémica: así ha sacudido la reaparición pública de Andrés Burguera a la familia Pajares

Andrés Burguera, hijo del icónico cómico Andrés Pajares, ha regresado a la esfera pública tras años de silencio, desatando una oleada de reacciones que evidencian tensiones no resueltas dentro del clan familiar.

Críticas al físico de Burguera

Tras varios años en un discreto segundo plano, Burguera reaparecía públicamente gracias a unas fotografías y visiblemente cambiado. Los cambios físicos de Andrés Burguera se convirtieron en blanco de comentarios y críticas en redes sociales y en algunos medios.

Lejos de incomodarse, este respondió con naturalidad: “Estoy estupendo, habrá gente a la que le gustaré y gente a la que no”. Una contestación serena que refleja su nueva actitud ante la vida.

La reaparición definitiva del hijo de Pajares

Burguera se sentaba en el plató de Y ahora Sonsoles para responder a todo: a las críticas por su físico, a las preguntas de qué había ocurrido en su vida durante estos años y a los rumores de una guerra familiar todavía latente.

La vuelta de Andrés Burguera al foco mediático ha servido para poner de manifiesto dos realidades paralelas: por un lado, la de un hombre que asegura haber encontrado la calma tras años de exposición; por otro, la de un clan que sigue marcado por la distancia y el silencio. Mientras él se muestra más dispuesto que nunca a tender puentes, su padre y su hermana parecen optar por la indiferencia.

La reacción del clan Pajares

Aunque aún se desconoce qué opinan Andrés Pajares y Mari Cielo de la entrevista, hay alguien que ha respondido por primera vez en televisión: Juani, la actual pareja de Pajares.

Esta ha asegurado que, si hay algún problema entre padre e hijo, ella no es la culpable: "Somos adultos, uno habla con quien quiere".

El tiempo dirá si esta nueva etapa de Burguera, más serena y conciliadora, logra suavizar tensiones en la familia Pajares. Por ahora, la incógnita permanece abierta, y la reaparición del hijo del cómico ha conseguido, al menos, reactivar un debate que parecía olvidado.