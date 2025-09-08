Publicidad
Para 4 personas
Escalopines de pavo empanados con un rebozado de palomitas, de Arguiñano
Esta receta es muy original y probablemente de las pocas que lleven palomitas. Puedes ajustar el grosor del rebozado a tu gusto.
Karlos Arguiñano ha elaborado escalopines de pavo de una forma muy divertida, empanados por palomitas y acompañado de puré de patatas.
El rebozado clásico de pan rallado se cambia por palomitas que dan un toque crujiente y se puede variar el grosor en cuanto a gustos. ¡Sigue paso a paso la receta!