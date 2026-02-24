Lidia denuncia que una garrapata le arruinó la vida: "Me salen larvas de las heridas"

Lidia comenzó hace tres años un curso de peluquería canina, lo que creyó que sería su gran pasión. Sin embargo, aquello fue tan solo el principio de su pesadilla.

Todo cambió el día que su jefa de prácticas la obligó a bañar a un perro que venía del campo sin guantes. "Ese centro no estaba supervisado", señala, "ese perro era de vacuno y a los dos días empecé a ponerme mala".

Al día siguiente, Lidia sintió un dolor muy fuerte en la oreja y se dio cuenta de que tenía una garrapata. Esta acudió de urgencia al hospital, pero los tratamientos que le ofrecían no mejoraban su situación.

Pasaron los meses y los síntomas de Lidia empeoraron: se le caía el pelo, le salían heridas que supuraban y de las que salían larvas y sentía unos dolores inmensos. Unos efectos por los que llegó a gastarse más de 25.000 euros en tratamientos sin éxito.

"No tengo una vida normal, no salgo de mi casa y hasta los espejos de mi casa los he tenido que tapar", confiesa, "no entiendo que no haya ningún médico que me pueda curar".

A día de hoy, Lidia no ha mejorado. Su cuerpo está lleno de heridas y no puede llevar una vida normal porque su cuerpo está infectado por dentro. Una situación que se podría haber evitado si en su trabajo se hubieran tomado las medidas necesarias.