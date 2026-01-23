La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias: "Puede que esto siga en República Dominicana, si es que existe delito"

Tras las recientes acusaciones de agresión sexual por parte de dos de sus antiguas empleadas del hogar, Julio Iglesias ha decidido romper el silencio en sus redes sociales. Alegando que no ha tenido acceso formal a la denuncia, el cantante ha optado por compartir mensajes de WhatsApp con algunas de sus trabajadoras, buscando así demostrar su inocencia.

Pese al gran revuelo que se ha creado alrededor del asunto, la Fiscalía ha decidido archivar la denuncia por falta de competencia. El motivo: se trata de un ciudadano español que reside en el extranjero y las demandantes son mujeres extranjeras.

"Puede que esto siga en República Dominicana, si es que existe delito", advierte Carlos Quílez. Según nos cuenta, la Fiscalía no entra en si existe delito o no, sino tan solo si la Audiencia Nacional es competente o no para juzgarlo.

Aunque esto podría ser un punto y aparte en la batalla legal de Julio Iglesias, Beatriz Cortázar advierte que no es un punto y final. ¿Cuál será el próximo paso de Julio Iglesias?