Nuevas presuntas víctimas de la cúpula nombrada por el exjefe de la Policía Nacional: "El DAO solo era la cabeza"

José Ángel González, hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, presentó la semana pasada su renuncia, después de que una agente lo denunciara por presunta agresión sexual. Sin embargo, salen a la luz presuntas nuevas víctimas.

Jorge Piedrafita, el abogado de la presunta víctima, ha recibido nuevas denuncias de otras mujeres que habrían sufrido contactos impropios. Según el abogado, habría al menos tres nuevas mujeres víctimas del DAO.

"El DAO era la cabeza, pero hay otros mandos que forman parte de la cúpula policial que han hecho uso y abuso de su autoridad respecto a sus subordinadas", advierte Piedrafita, "ante esto no puede haber ninguna impunidad".

En apenas cuatro días, Piedrafita desvela que ha recibido al menos otros tres testimonios similares. Según una de ellas, los mandos la acosaron con miradas y presiones, hasta el punto de conseguir echarla de su puesto de trabajo. Una situación que se suma a la demanda interpuesta por la primera víctima.