Entrevista

Manuel Díaz 'El Cordobés', sobre Julio Benítez: "Teníamos un padre de otro planeta, pero he conseguido un hermano que también lo es"

Pese a que pasaron varios años hasta que Manuel Benítez 'El Cordobés' reconoció a su hijo Manuel Díaz, hoy este es uno más de la familia. Tanto que ha querido sorprender en directo a su hermano, Julio Benítez.

Manuel y Julio

Manuel Benítez 'El Cordobés' fue uno de los toreros más importantes de nuestro país. No solo destacó en el plano profesional, sino que en lo personal también fue un personaje muy comentado.

El torero tuvo cinco hijos con su mujer,Martina Fraysse, y de otras relaciones extramatrimoniales nacieron María Ángeles Benítez y Manuel Benítez, dos hijos que tardó varios años en reconocer. Pese a todo, ambos se han integrado muy bien en una familia que cada vez está más unida.

Manuel Díaz y Julio Benítez

El vínculo entre Julio Benítez y Manuel Díaz, hermanos por parte de padre, se ha incrementado con los años. Ambos están unidos por la sangre, pero también por su pasión por el mundo del toro.

"Teníamos un padre de otro planeta, pero he conseguido un hermano que también es un extraterrestre", afirma Manuel Díaz, "he tenido mucha suerte". ¡Dale al play para escuchar sus emotivas palabras!

Programas

Manuel y Julio

Manuel Díaz 'El Cordobés', sobre Julio Benítez: "Teníamos un padre de otro planeta, pero he conseguido un hermano que también lo es"

El expresidente de Cantabria se ha despachado a gusto al ser preguntado por si había alguna novedad en cuanto a la demanda que le habría interpuesto el rey emérito. Miguel Ángel Revilla todavía aguarda la notificación judicial de las acciones emprendidas por Juan Carlos: "Llevo cinco meses abriendo el buzón a ver si está la papela allí".

La emotiva sorpresa de Manuel Díaz a su hermano Julio Benítez en directo: "Te lo mereces todo"

Siguiendo los pasos de su padre, Julio Benítez comenzó a torear en 2004. Una profesión que ha marcado profundamente su familia y que lleva con mucho orgullo.

