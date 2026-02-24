Manuel Díaz 'El Cordobés', sobre Julio Benítez: "Teníamos un padre de otro planeta, pero he conseguido un hermano que también lo es"

Manuel Benítez 'El Cordobés' fue uno de los toreros más importantes de nuestro país. No solo destacó en el plano profesional, sino que en lo personal también fue un personaje muy comentado.

El torero tuvo cinco hijos con su mujer,Martina Fraysse, y de otras relaciones extramatrimoniales nacieron María Ángeles Benítez y Manuel Benítez, dos hijos que tardó varios años en reconocer. Pese a todo, ambos se han integrado muy bien en una familia que cada vez está más unida.

El vínculo entre Julio Benítez y Manuel Díaz, hermanos por parte de padre, se ha incrementado con los años. Ambos están unidos por la sangre, pero también por su pasión por el mundo del toro.

"Teníamos un padre de otro planeta, pero he conseguido un hermano que también es un extraterrestre", afirma Manuel Díaz, "he tenido mucha suerte". ¡Dale al play para escuchar sus emotivas palabras!