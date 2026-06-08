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PAPA LEÓN XIV EN MADRID

La bebé de Irene y Javier ha recibido la bendición del papa León XIV: "Los escoltas los cogen con mucha delicadeza"

El papa León XIV continúa cumpliendo con su agenda en Madrid. Un recorrido histórico en el que millones de fieles le siguen los pasos, muchos de ellos para que bendiga a sus bebés.

Bebé bendecida

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La visita del papa León XIV en nuestro país ha generado un impacto económico y social sin precedentes. El sumo pontífice ha atraído a millones de fieles en la capital, que se han acercado a verle y a rezar.

Entre el recorrido que ha seguido el papa León XIV ha estado una parada en el Congreso de los Diputados. Así, se ha convertido en el primer pontífice en hablar frente a la Cámara.

Papa León XIV

Sin embargo, los protagonistas del fin de semana han sido, sin duda, los niños. Miles de personas han acudido a ver al Papa alzando a sus bebés, tratando de que el sumo pontífice los bendijera.

Más de 80 bebés han recibido la bendición del papa León XIV durante su visita en Madrid. Uno de ellos es Sol, la hija de un mes de Irene y Javier, que el domingo consiguieron ponerse en primera fila y que el papa tocase a la niña.

Según nos cuenta Irene, sus gritos hicieron que León XIV parara el Papamóvil. Fue entonces cuando se acercaron los guardaespaldas y cogieron a su hija y a su sobrina. "Los escoltas cogen a los bebés con mucha delicadeza, están preparadísimos", afirma Irene. Algo que ellos nunca olvidarán.

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