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Mónica, expareja de Emilio Gutiérrez Caba, al borde del desahucio: "Hicimos un acuerdo verbal y me fie de él"

Emilio Gutiérrez Caba trata de recuperar la casa que un día le regaló a su exnovia Mónica. Tras casi 20 años viviendo en ella, Mónica se enfrenta a una demanda de desahucio.

Mónica

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La expareja de Emilio Gutiérrez Caba, Mónica, ha denunciado públicamente la situación que atraviesa tras recibir una demanda de desahucio de la vivienda en la que ha residido durante casi dos décadas. Según relata, la casa, ubicada en una zona exclusiva de Madrid, fue un regalo del actor durante su relación, aunque legalmente sigue figurando a su nombre.

"El amor no es ciego, el amor nos cegó", asegura Mónica, "yo estaba deslumbrada por él y nunca arreglamos los papeles, ahora no quiere negociar conmigo".

Ambos mantuvieron una relación de 10 años, marcada por altibajos y una ruptura definitiva tras una crisis personal del actor. Desde entonces, Mónica asegura haber intentado sin éxito llegar a un acuerdo para comprar la vivienda, en la que afirma haber invertido 80.000 euros en reformas y mejoras.

"Supongo que lo hace porque necesita liquidez", afirma Mónica. Ella querría comprarlo por el precio por el que él lo compró, unos 270.000 euros, pero ahora el valor de la casa se ha duplicado. "Yo pagué el 10% en su momento", señala Mónica.

Ahora, el enfrentamiento por la propiedad empaña los años compartidos entre Mónica y Emilio, que se verán las caras en los tribunales. ¿Tendrá que abandonar la casa la exnovia del actor?

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