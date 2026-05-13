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El modus operandi de un falso médico que ha estafado 30.000 euros: "Se hacía pasar por médico y por paciente"
Sus víctimas suelen seguir el mismo patrón: mujeres mayores que reciben un mensaje que les hace temer por la vida de sus hijos. Este se hacía pasar por un falso médico asegurando que sus hijos necesitaban una operación de urgencia.
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Más de una docena de víctimas han caído en la estafa del falso médico de urgencias. Este, a través de una llamada, alertaba a mujeres mayores de que sus hijos estaban en peligro y necesitaban dinero para una operación.
Normalmente, el falso médico recurría a la excusa de un pie o una pierna en gangrena. Afirmaba que, para salvar a sus hijos, necesitaba unos clavos que no tienen en España y que cuestan miles de euros. "Su hijo necesita clavos de oro", advertía en una de las llamadas.
"Se hacía pasar por el médico, pero también por los hijos, hacía como que les pasaba el teléfono", afirma Carlos Quílez, "tenía información de los supuestos pacientes".
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Así, este falso médico al que se le atribuyen al menos 13 delitos de estafa en Madrid, ha estafado más de 30.000 euros a diferentes familias de la capital.
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