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ÚLTIMA HORA: Al menos 68 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

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El hermano del torero Curro Vázquez, entre los desaparecidos de la tragedia de Toledo: "Su familia se teme lo peor"

El número de víctimas mortales del accidente de trenes de Toledo aumenta, mientras continúa la búsqueda de personas desaparecidas.

Antonio Vázquez

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Un grave accidente ferroviario ha tenido lugar durante la mañana del 28 de octubre en un tramo ferroviario de la provincia de Toledo. El siniestro involucró a dos trenes de alta velocidad: un convoy de Iryo, que se encontraba detenido en la vía, y otro de Renfe, que había salido de la estación madrileña de Atocha y acabó colisionando con él por la parte trasera.

En total, 554 pasajeros viajaban a bordo de ambos trenes cuando se produjo el impacto. El balance conocido hasta el momento cifra en al menos 68 las personas fallecidas y más de 70 las hospitalizadas.

Aún no hay un número concreto de desaparecidos, pero decenas de familias están pendientes de las actualizaciones del estado de salud de sus seres queridos. Uno de los pasajeros desaparecidos es Antonio Vázquez, hermano del torero Curro Vázquez, quien es apoderado de varios toreros famosos, entre ellos Fran Rivera.

En Y ahora Sonsoles hablamos con el periodista de El Mundo Vicente Zabala de la Serna, que afirma que varios medios daban la noticia de que había aparecido, pero no es cierto. "Hay mucho caos, parecía que lo habían encontrado vivo, pero en el hospital no estaba", afirma.

El entorno de Antonio Vázquez está consternado y, según Zabala, "se teme lo peor". ¿Aparecerá pronto el hermano del torero?

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