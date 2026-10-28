"No puede pasar esto tan seguido": la incredulidad de una mujer que busca al amigo de su hijo tras la tragedia de Toledo

La mañana del 28 de octubre ha estado marcada por un grave accidente ferroviario ocurrido a las 8:54 horas en la provincia de Toledo. Un tren de Iryo se encontraba detenido en las vías cuando fue alcanzado por detrás por un convoy de Renfe que había partido de la estación de Atocha. De acuerdo con la información trasladada por el Gobierno, el siniestro podría haberse producido por un "error humano" que permitió al segundo tren seguir avanzando.

En el momento del choque, los dos convoyes transportaban a 554 pasajeros. Las primeras cifras oficiales apuntan a un mínimo de 64 personas fallecidas, mientras continúa la evaluación de las consecuencias del accidente.

Por el momento, hay un número indeterminado de desaparecidos. Uno de ellos es el amigo del hijo de Pilar, que viajaba en uno de los trenes. "Iba en el primer vagón del AVE", afirma.

Pilar se ha mostrado indignada ante el hecho de que ocurra un nuevo accidente mortal de tren en apenas 9 meses: "No puede pasar esto tan seguido". Una reivindicación en la que reclama "que son personas", entre lágrimas.

El hijo de Pilar ha acudido al lugar del accidente para buscar él mismo a su amigo, sin saber si está vivo o no. ¿Lograrán dar pronto con él?