Andrés socorrió a las víctimas del accidente de Toledo: "Los bomberos venían para atrás a vomitar, todo eran cadáveres"

El accidente de trenes a la altura de la provincia de Toledo ha provocado al menos 64 víctimas mortales. Un tren de Renfe impactaba esta mañana por detrás contra un Iryo que estaba detenido en la vía.

Tras el impacto, varios vagones cayeron por un terraplén. Ahora, los servicios de emergencias continúan desplegados sobre el terreno para atender a heridos y buscar personas desaparecidas.

Andrés es un vecino de Urda que acudió a socorrer a las víctimas del accidente. "Era todo un caos", recuerda, "llegué a contar 25 cadáveres tan solo en una de las partes del accidente".

Pese a que los vecinos se pusieron a disposición de las autoridades, Andrés confirma que la magnitud del accidente era demasiado grande. "Los bomberos venían para atrás a vomitar, todo eran cadáveres", recuerda.

Ahora, Andrés se pregunta: "¿Cómo ha podido ser el accidente por alcance?". Una pregunta que ahora mismo se hace todo el país.