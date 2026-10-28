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ÚLTIMA HORA: Al menos 68 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

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La denuncia de Rafael, cuya hermana ha desaparecido en el accidente de Toledo: "Esto es una vergüenza"

El accidente de tren de Toledo deja al menos 64 fallecidos. Las labores de rescate continúan, mientras cientos de familias aún no saben nada de sus seres queridos.

Denuncia de Rafael

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La tragedia ferroviaria que se vivió hace 9 meses en Adamuz se repite, esta vez en Toledo. Un convoy de Renfe ha impactado esta mañana contra un tren Iryo que estaba parado en la vía, provocando el descarrilamiento de varios vagones que han caído por un terraplén.

Aunque las labores de rescate y búsqueda de desaparecidos continúan, se calculan al menos 64 fallecidos y más de 179 heridos. Unas cifras que ya superan las de la tragedia de Adamuz.

La hermana de Rafael viajaba en uno de los trenes del accidente y aún no saben nada de ella. La incertidumbre y la desesperanza aumentan a cada minuto que pasa y familias como la suya exigen respuestas. "Aquí hay gente muy amable, pero los que mandan no están aquí, esto es una vergüenza", sentencia.

"Nadie tiene la lista de pasajeros de Renfe", denuncia Rafael, indignado, "si el protocolo es que después de 9 horas no sepamos como están nuestras familia, ese protocolo es una mierda".

Todos los ojos están puestos en la respuesta del Gobierno, que por el momento apuntan a un fallo humano. ¿Qué ha podido fallar?

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