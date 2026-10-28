El relato de uno de los primeros vecinos en llegar al lugar del accidente de trenes de Toledo: "Vi un vagón dentro de otro"

Un tren de Renfe ha impactado esta mañana contra un Iryo en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla. Ha ocurrido a la altura de Toledo, cuando el Renfe chocó por detrás contra el otro tren, provocando el descarrilamiento de varios vagones.

Entre los dos trenes viajaban 554 pasajeros y al menos 64 de ellos han fallecido. Unas cifras devastadoras que superan a las del accidente de Adamuz de hace 9 meses, donde murieron 46 personas.

Antonio es un hombre que vive cerca del lugar del accidente y que fue uno de los primeros en llegar. Según nos cuenta, al principio pensó que no había ocurrido nada grave, pero pronto se dio cuenta de la dimensión de la tragedia.

Cuando llegó, tan solo había un médico y Policía Local. "Había un vagón dentro de otro, como embutido", afirma, "empezaron a sacar cuerpos, fue muy complicado".

Pronto comenzaron a llegar más vecinos, que traían medicamentos, agua y prestaban su ayuda a los médicos y la policía. "Si hay algo bonito en esto, es la solidaridad del pueblo español", termina diciendo, emocionado.