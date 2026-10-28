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Vanesa Martín, quinta coach de La Voz: “Vengo a rescatar a algunos talents que no han sido elegidos”

Vanesa Martín llega a La Voz como la gran novedad de la temporada. Será la quinta coach y su papel en las Batallas será fundamental: así nos ha contado cómo será su labor en la nueva etapa del programa.

Vanesa Martín, quinta coach de La Voz

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La Voz 2026 está siendo una edición para enmarcar. Y es que, más allá de las increíbles Audiciones a ciegas que acabamos de vivir, las Batallas llegan con una novedad que puede cambiarlo todo de cara a las próximas fases del programa.

Vanesa Martín ha aterrizado como la quinta coach por primera vez en la historia. Su cometido será rescatar a aquellos talents que Melendi, Mika, Pablo o Lola dejen ir; encargándose así de “devolver ilusión y dar una segunda oportunidad”, tal y como nos ha explicado la cantante.

“Es un reto para mí”, confiesa Vanesa: “Todos mis compañeros tienen un criterio que yo respeto y valoro mucho”. De este modo, nos ha anticipado cuál será su forma de hacer las cosas en las Batallas, dejando claro que “es no solo cantarlo, sino contarlo”. Por lo que busca que haya “un intérprete fusionado con la voz”.

Martín llega, además, admirando al resto de los coaches. “Melen me parece inteligentísimo”, ha comentado sobre el de Oviedo, destacando de Lola lo “brillante” que es y lo “pedazo de compositor” que es Pablo López. Mientras que “Mika le parece un descubrimiento, un tipo con gran sensibilidad, inteligencia y saber estar”.

Ya está todo listo para que Vanesa Martín haga su gran debut como quinta coach, en unas Batallas únicas que no te puedes perder. ¡Disfrútalas el próximo viernes, a partir de las 22 horas, en Antena 3!

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