HABLAMOS CON ÉL
Tinet Rubira, productor de Operación Triunfo, responde a Rosa López: "Tengo la conciencia muy tranquila"
El productor de Operación Triunfo, Tinet Rubira, se pronuncia sobre la polémica surgida a raíz del 25 aniversario del programa. Tras las acusaciones de algunos "triunfitos" que insinúan que han ido a eventos sin cobrar o que no han sido invitados, Tinet Rubira rompe su silencio.
Publicidad
Operación Triunfo está en el centro de la polémica a raíz de su 25 aniversario. La productora planteó un posible reencuentro de "triunfitos", que finalmente no se ha celebrado y que hizo estallar a Rosa López.
La cantante afirmó en un vídeo en sus redes sociales que no asistiría al evento en caso de celebrarse. Esta denunciaba la falta de apoyo del programa durante su carrera en solitario y cuestionaba el hecho de que tuvieran que asistir en ocasiones sin cobrar solo por agradecimiento.
Algunos triunfitos, como Manu Tenorio o Enrique Anaut, concursante de la segunda edición, aplaudieron las quejas de Rosa López. Otros, sin embargo, como Mario Jefferson, apoyaron al programa y afirmaron que hubieran ido a la gala "hasta sin caché".
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Tinet Rubira, productor de Operación Triunfo. Este ha querido responder a Rosa López y aclarar que el reencuentro finalmente no se ha hecho a tiempo "por un tema logístico", pero que tienen pensado celebrarlo en un futuro.
Tinet Rubira ha afirmado que no se siente aludido por las acusaciones de Rosa López en las que confesaba no haber cobrado. "Yo creo que Rosa no hablaba por nosotros, tengo la conciencia muy tranquila porque siempre que la he llamado para un trabajo, se lo he pagado", advierte.
El productor de OT sostiene que ni siquiera habían empezado a llamar a los concursantes para el reencuentro. "Desde la productora no se ha llamado a Rosa, todo se canceló antes", asegura. Tinet Rubira añade además que, aunque avisaron de manera informal a algunos, no propusieron ninguna fecha concreta: "Teníamos la intención de reunir a los 208 concursantes".
Más Noticias
- Habla el padre del menor de 10 años electrocutado en una atracción de feria en Consuegra: "No puede volver a suceder"
- Padre e hijo se ven por primera vez tras 40 años: "Recé a Dios para encontrarle y, al mes, me escribió"
- El modus operandi del ladrón de famosos como Cristiano Ronaldo o Messi: "Robé 15 millones a un torero"
La polémica continúa y Tinet no ha dudado en pronunciarse. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
Publicidad