Accidente Toledo
Miguel Ángel, superviviente del accidente de Toledo, cuenta lo que vio al salir por la ventana de su vagón
El superviviente ha relatado qué se ha encontrado al conseguir salir por la ventana de su vagón.
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El accidente de tren ocurrido en Toledo ha dejado imágenes y relatos difíciles de olvidar. En Y ahora Sonsoles, la presentadora ha hablado en directo con uno de los heridos en la tragedia, que ha compartido su testimonio y ha contado cómo fueron los instantes de incertidumbre y tensión que vivió durante el suceso.
Miguel Ángel viajaba en uno de los trenes accidentados y, por suerte para él, ha conseguido salir por la ventana de su vagón. "Sentimos un golpe gigantesco", ha relatado sobre el momento del impacto.
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Sin embargo, lo más desolador que ha visto se lo ha encontrado en las vías. Tras encontrarse varios coches volcados, el superviviente ha sido consciente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo.
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