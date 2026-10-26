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Habla el padre del menor de 10 años electrocutado en una atracción de feria en Consuegra: "No puede volver a suceder"

Un menor de 10 años sufrió una descarga eléctrica en una colchoneta hinchable de la feria de Consuegra (Toledo). Mientras continúa ingresado en el hospital, hablamos con su padre, Gregorio, que denuncia los hechos.

Padre del menor electrocutado

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Un niño de 10 años se ha electrocutado en una de las atracciones de la feria de Consuegra (Toledo). El menor se había descalzado para subir a una colchoneta hinchable, cuando recibió una descarga eléctrica.

"Estaba en el banco para quitarse los zapatos, que está lleno de cables", afirma Gregorio, el padre del menor. Este afirma que, aunque el menor está bien, ha sufrido quemaduras en uno de los pies: "No se acuerda de nada".

Gregorio desvela que una de las primas del menor que es médico tuvo que reanimarle tras la descarga. "Gracias a ella está vivo", advierte el padre del menor, entre lágrimas.

Ahora, el menor continúa ingresado en el hospital y su padre denuncia públicamente que ocurran casos como este: "Creo que hay alguien detrás de esto y no puede volver a suceder".

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