Testimonio
"He salido volando cuatro filas": José, herido en el accidente de Toledo, cuenta cómo ha vivido la tragedia
Y ahora Sonsoles continúa recopilando testimonios de la gente que ha vivido la tragedia de Toledo de cerca.
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La tragedia ferroviaria de Toledo continúa dejando testimonios estremecedores. Sonsoles Ónega ha conectado en directo con José, otro de los heridos en el accidente, que ha relatado en primera persona cómo ha vivido lo ocurrido y los momentos de angustia que ha atravesado tras el suceso.
Por suerte para él, no ha sufrido más que magulladuras y alguna herida. El superviviente ha relatado cómo ha vivido el impacto y ha asegurado que ha salido volando cuatro asientos terminando por clavarse las gafas en el ojo.
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Sin embargo, José ha dicho, poco antes de que se cortase la conexión, que cerca de donde se encontraba ha caído parte del tendido eléctrico que ha herido a varias personas.
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