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ACCIDENTE DE TREN EN URDA

Miedo a viajar en tren entre los españoles tras la tragedia de Toledo: "A mis 79 años, me entra miedo"

El accidente de Urda (Toledo) ha conmocionado al país. Tras la tragedia, muchos usuarios de tren no confían en la seguridad ferroviaria.

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Dos trenes de alta velocidad chocaban el 28 de octubre a la altura de Urda (Toledo). Tras un fallo en el sistema de seguridad, un error humano permitió continuar la marcha a un AVE que terminó impactando con un tren Iryo que estaba detenido en la vía.

Al menos 69 personas han fallecido en el accidente y alrededor de 200 resultaron heridas. Unas cifras que superan al accidente de Adamuz, ocurrida apenas hace nueve meses.

Los dos accidentes mortales de tren del último año hacen inevitable que los usuarios de trenes se planteen la seguridad de los sistemas ferroviarios españoles. "A mis 79 años, me entra miedo", afirma una mujer, a punto de coger un tren en Atocha.

Continúa la investigación alrededor del accidente para intentar esclarecer que ocurrió. ¿Qué falló? ¿Se podría haber evitado?

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