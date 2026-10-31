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Carlos e Izán ponen en pie a los coaches de La Voz: “El potencial es enorme”

Carlos e Izán han cantado ‘I'm Not the Only One’, de Sam Smith en las Batallas de La Voz en el equipo de Mika.

Carlos e Izan en La Voz

Carlos e Izán ponen en pie a los coaches de La Voz: “El potencial es enorme”

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Celia Gil
Celia Gil
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Los coaches no han podido quedarse sentados después de escuchar a Carlos e Izán interpretando ‘I'm Not the Only One’, de Sam Smith. Los dos talents del equipo de Mika han protagonizado una Batalla que ha terminado con todos en pie.

“Es un placer ver a dos personas crecer y que se han adaptado”, ha asegurado Mika, impresionado con la evolución de ambos durante la preparación de la actuación.

El coach ha destacado que, aunque todavía les falta experiencia, “el potencial es enorme”, reconociendo todo lo que pueden llegar a conseguir con sus voces.

Finalmente, Mika ha decidido apostar por Carlos para continuar en su equipo, convirtiéndose en el ganador de la última batalla de la noche.

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