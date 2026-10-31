Conoce a los primeros talents de los Directos de La Voz tras las primeras Batallas

Las Batallas de La Voz han comenzado por todo lo alto. Los talents han llegado a esta nueva fase dispuestos a demostrar que merecen continuar en el programa, pero los coaches han tenido que enfrentarse a sus primeras grandes decisiones.

La gala ha arrancado con una sorpresa: los 56 talents han cantado ‘102 segundos’, la canción que compuso Pablo López para el programa.

Pero la gran novedad ha sido la llegada de Vanesa Martín como quinta coach, que ha tenido el poder de cambiar el destino de un talent por equipo. Tras no ganar sus batallas, Lorena, Izán, Irene y Adriana han conseguido una nueva oportunidad gracias a ella.

Además, Melendi, Mika, Lola Índigo y Pablo López han estrenado la tarjeta roja, con la que han enviado directamente a uno de sus talents a los Directos de La Voz.

Melendi manda a Manuela a los Directos

Melendi ha sido el encargado de inaugurar las Batallas con un duelo entre Manuela e Ismael, que han interpretado ‘You Are the Reason’. Una actuación que ha emocionado y con la que finalmente, ha elegido a Manuela para continuar.

Marta Salas y Rachel también han conseguido tocar el corazón de los coaches con ‘Devuélveme la vida’, de Antonio Orozco. Melendi ha apostado por Marta Salas, mientras que Enrique ha ganado la Batalla lírica frente a Lorena después de una espectacular versión de Queen.

Pero Lorena todavía tenía una oportunidad: Vanesa Martín ha decidido salvarla. Además, Melendi ha utilizado su tarjeta roja para enviar a Manuela directamente a los Directos.

La estrategia de Pablo López para salvar a sus mejores talents

Las primeras Batallas han puesto a Pablo López ante decisiones muy complicadas. Jhon y Mariona han inaugurado sus enfrentamientos con ‘Die With a Smile’, una batalla que ha ganado Jhon.

La emoción ha continuado con Lucía Bazán y Adriana Moreno, que han interpretado ‘Aunque sea un momento’, de Kany García. Pablo ha intentado encontrar la manera de que ambas continuasen, aunque finalmente ha elegido a Lucía.

Carla también ha conseguido superar su Batalla frente a Mónica, mientras que Pau ha ganado su enfrentamiento con Ambrosio tras interpretar ‘Yellow’, de Coldplay.

La gran sorpresa ha llegado con Vanesa Martín, que ha rescatado a Adriana Moreno. Por su parte, Pablo López ha entregado su tarjeta roja a Jhon, que consigue así una plaza directa en los Directos de La Voz.

Lola Índigo termina entre lágrimas y Vanesa Martín salva a Irene

Lola Índigo ha vivido unas Batallas cargadas de emoción. La coach ha tenido que elegir entre voces muy diferentes y no ha podido contener las lágrimas tras la actuación de Kika Cardoso y Rubén. Finalmente, ha apostado por Kika.

Raúl también ha conseguido continuar después de una preciosa Batalla con Elena, mientras que Marta Berlín ha ganado su enfrentamiento con Jhonatan tras interpretar ‘Tu recuerdo’.

La última Batalla de Lola ha sido una auténtica demostración de fuerza. Irene y Estrella Marina han sacado toda su garra con ‘Love on the Brain’, de Rihanna. Lola ha elegido a Estrella, pero Irene no se ha quedado fuera: Vanesa ha decidido rescatarla.

Además, Lola Índigo ha entregado su tarjeta roja a Raúl, asegurándole un pase directo a los Directos.

Mika apuesta por Carlos tras unas duras batallas

Mika también ha tenido que enfrentarse a decisiones muy complicadas. Isabel y Pitú han inaugurado sus Batallas con una preciosa interpretación de ‘Yo sé que te amaré’, en la que han priorizado hacer música juntos. Finalmente, el coach ha elegido a Pitú.

Nico y Lingyun han protagonizado uno de los enfrentamientos más difíciles, pero tras una sufrida batalla Mika ha decidido continuar con Nico.

Pero uno de los grandes momentos ha llegado con Carlos e Izán, que han puesto en pie a los coaches con ‘I'm Not the Only One’, de Sam Smith. Mika ha destacado el enorme potencial de ambos y ha elegido a Carlos.

Sin embargo, Izán también ha conseguido continuar gracias a Vanesa Martín, que ha decidido salvarlo. Por su parte, Mika ha apostado fuerte por Carlos y le ha entregado la tarjeta roja para enviarlo directamente a los Directos.

Las primeras Batallas de La Voz llegan a su fin con grandes actuaciones, lágrimas y decisiones que han cambiado el destino de los talents. Vanesa Martín ha demostrado que una derrota no significa el final, mientras que cuatro artistas ya tienen asegurada su plaza en los Directos.

¡La competición no ha hecho más que empezar!