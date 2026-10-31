Melendi elige a sus primeros talents para los Asaltos y manda a Manuela a los Directos: así queda su equipo

El equipo Melendi ha sido el encargado de inaugurar la primera noche de Batallas de La Voz con Ismael y Manuela. Los talents han llevado a cabo una espectacular actuación al ritmo de ‘You are the reason’ de Calum Scott; sin embargo, el coach de Oviedo solo podía quedarse con uno de los dos y Manuela ha pasado a la grada de ganadores.

La emoción ya estaba a flor de piel y tanto Rachel como Marta han sabido superar las expectativas. Su versión de ‘Devuélveme la vida’ ha sido impecable, poniendo a Melendi entre la espada y la pared. Finalmente, el coach ha apostado por Marta, sin desmerecer en lo más mínimo el gran trabajo de Rachel.

El broche a esta ronda de batallas lo han puesto Lorena y Enrique. Ambos se han dado la mano para traer el rock a La Voz con ‘Who wants to live forever’ de Queen. Melendi, tras muchas dudas, se ha quedado con Enrique; no obstante, Lorena todavía no abandonaba el programa.

Y es que Vanesa Martín han hecho su debut en el programa como la quinta coach, salvando a Lorena para enviarla a la grada de ganadores de cara a los Asaltos.

Eso sí, aún quedaba un as bajo la manga de Melendi en forma de tarjeta roja, quien utilizaba este recurso para evitar cualquier riesgo de robo. El coach ha sacado este recurso para mandar a Manuela a los Directos, demostrando lo mucho que confía en el alto nivel de esta talent.

Equipo Melendi: Marta, Enrique, Lorena y Manuela