Pablo se queda con Lucía, Carla, Adriana y Pau a los Asaltos, mientras Jhon pasa a los Directos: este es su equipo

Hasta ocho de los talents que forman el equipo de Pablo López han salido a los escenarios de La Voz en la primera noche de Batallas. Jhon y Mariona han sido los responsables de inaugurar esta ronda de actuaciones y lo han hecho de forma magistral, al ritmo de Bruno Mars y Lady Gaga. Sin embargo, Pablo solo podía elegir a uno de los dos y ha terminado quedándose con el murciano.

La versión de ‘Aunque sea un momento’ de Kany García a cargo de Adriana y Lucía no se ha quedado atrás. Las dos han protagonizado un número increíble que ha provocado un mar de dudas en Pablo, abogando finalmente por Lucía. Sin embargo, en La Voz 2026 hay una quinta coach y, cuando ha llegado el momento de que Vanesa Martín eligiera, Adriana ha sido salvada. ¡Pura emoción!

Carla y Mónica han sido las terceras en aparecer sobre el escenario. Con ‘Mía’ de Belén Aguilera, las dos han protagonizado un dúo perfecto. Aunque, de nuevo forzado a seleccionar únicamente a una talent, el malagueño ha decidido enviar a Carla a la grada de los ganadores de cara a los Asaltos.

Todo ello concluyendo a lo grande con Pau y Ambrosio que se convertían en Coldplay. Ambos se han dejado la piel sobre el escenario y cualquiera de los dos se merecía su puesto en la siguiente fase del programa. Sin embargo, Pablo ha terminado quedándose con Pau, siendo el último en ocupar la grada de los ganadores.

Ahora bien, no todo estaba dicho y quedaba la ronda de robos. Momento en el que el coach se ha levantado de su sillón para sacar la tarjeta roja, enviando a Jhon a los Directos de golpe.

Equipo Pablo: Lucía, Carla, Adriana, Pau y Jhon