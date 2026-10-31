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El próximo viernes, llegan las segundas batallas de La Voz: los robos, las dudas y la emoción serán los grandes protagonistas de la gala

La Voz vuelve el próximo viernes con las segundas Batallas de La Voz: una cita imperdible que promete emocionarnos, más si cabe, con una gala de puro espectáculo.

Vanesa Martin y Lola Índigo en La Voz

El próximo viernes, llegan las segundas batallas de La Voz: los robos, las dudas y la emoción serán los grandes protagonistas de la gala

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Borja Tamayo
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La primera noche de Batallas de La Voz 2026 ha dejado una gala inolvidable en la que hemos sido testigos de actuaciones para la historia del programa. Una velada mágica de pura emoción en la que el talento y la emoción se han apoderado a partes iguales del escenario.

Sin embargo, esto no ha hecho más que empezar. Las Batallas continúan el próximo viernes y lo hacen con la llegada de los robos. ¿Qué talents cambiarán de equipos? ¿Quiénes darán el paso a los Asaltos? Todo puede ocurrir y, como el propio Mika indica, los "nervios" están a flor de piel.

Y es que esta edición no deja de sorprendernos. La semana que viene llegan nuevos números musicales de altísimo nivel con la novedad de la temporada dejándose la piel como quinta coach. Vanesa Martín seguirá salvando concursantes, pero no lo tendrá nada fácil: "La vez que más dudas tengo de todo lo que he visto".

No te piedas la segunda noche de Batallas de La Voz, el próximo viernes a las 22 horas en Antena 3.

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