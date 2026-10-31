Todo preparado para La ruleta de la suerte noche: “Uno de los concursantes podría conseguir 100.000 euros”

Mientras La ruleta de la suerte sigue en su horario habitual, el sábado vuelve a acoger la edición más especial del programa de Jorge Fernández y Laura Moure. Porque aquí están los gajos más espectaculares y cualquier cosa puede suceder en cuanto los concursantes tiran de la ruleta.

Unos concursantes que, como la propia Laura indica, “pueden ganar muchísimo, pero muchísimo, dinero”. Además de las casillas con premios que llegan hasta los 5.000€, hay un gajo especial de 100.000€ que podría cambiar la vida al afortunado que se lo lleve. ¿Será alguno de los jugadores de hoy?

Ya está todo listo para una velada más de La ruleta de la suerte noche, a partir de las 22 horas en Antena 3. ¡No te lo pierdas!