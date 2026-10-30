La indignación de un familiar de un desaparecido en el accidente de Urda: "Al final desespera"

El choque de dos trenes de alta velocidad en Urda continúa conmocionando al país entero. Al menos 69 personas fallecieron en el impacto y aún hay personas desaparecidas tras la tragedia.

Ricardo aún no sabe nada de su hermano, que viajaba en uno de los trenes, y denuncia la falta de información. "Al final desespera", afirma Ricardo, "llevamos mucho tiempo esperando y vemos que esto no acelera, solo sentimos angustia".

El accidente de Urda se suma al de Adamuz, convirtiéndose en la segunda tragedia ferroviaria en menos de un año en nuestro país, con más de 100 víctimas mortales. Ante estos datos, muchos se hacen la misma pregunta: ¿qué está fallando?