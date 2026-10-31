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EQUIPO MIKA

El equipo de Mika tras las primeras Batallas: Izan, Pitú y Nico y a los Asaltos y Carlos a los Directos

Mika ha sufrido mucho a la hora de elegir a los talents que permanecen en su equipo. Unos artistas que continúan en el programa tanto en los Asaltos como en los Directos.

Equipo Mika

El equipo de Mika tras las primeras Batallas: Izan, Pitú y Nico y a los Asaltos y Carlos a los Directos

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Celia Gil
Celia Gil
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El equipo de Mika ha sido el encargado de cerrar la primera noche de Batallas y lo ha hecho de la manera más espectacular posible. Isabel y Pitú inauguraban esta ronda de actuaciones con ‘Yo sé que te amaré (Eu se que vou te amar)’ de Rosario Flores, combinando el español y el portugués en un número que ha terminado coronando a Pitú como campeón.

Acto seguido han salido al escenario Nico y Lingyun con ‘Human’ de Christina Perri. Ambos han dado su mejor versión y las dudas han asaltado inmediatamente a Mika, que no sabía con quién de los dos quedarse. Finalmente, el coach se ha quedado con el madrileño, que pasaba a la grada de ganadores.

La última interpretación de la noche ha sido la guinda perfecta. Y es que si bien la voz de Izan ha sido espectacular, Mika no ha podido evitar derretirse con el talento de Carlos. Tanto es así que, teniendo solo una en todo el programa, el coach ha utilizado la tarjeta roja para enviarlo a los Directos.

Afortunadamente, esta edición cuenta por primera vez con una quina coach. Vanesa Martín ha llegado a las Batallas y se ha encargado de salvar a Izan, que conseguía pasar a los Asaltos en el último momento.

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