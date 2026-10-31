Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EQUIPO LOLA

Lola ya tiene a sus primeros talents para los Asaltos y utiliza la tarjeta roja para enviar a Raúl a los Directos

No ha sido una noche fácil para Lola; sin embargo, la coach ya tiene a sus primeros candidatos para los Asaltos en su equipo.

Equipo Lola Índigo

Lola ya tiene a sus primeros talents para los Asaltos y utiliza la tarjeta roja para enviar a Raúl a los Directos

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

El equipo de Lola Índigo nos ha regalado cuatro batallas para enmarcar. La primera de ellas ya mostraba un nivel de escándalo, con Kika y Ruben dejándose la piel con ‘Time of my life’. Un número de película que obligaba a Lola a quedarse solo con uno de los dos, apostando tras muchas dudas por Kika.

La batalla entre Elena y Raúl tampoco se ha quedado atrás, trayendo el tema ‘Algo contigo’ de Rita Payés. Los talents han demostrado por qué se merecían su hueco en La Voz; no obstante, Lola ha terminado quedándose con el joven de Castellón, que ocupaba su puesto en la grada de ganadores.

El flamenco y el pop se han fusionado poco después gracias a Marta y Jhonatan, quienes regalaban una emotiva versión de ‘Tu recuerdo’ de Ricky Martín y Chambao. Una actuación en la que el pop ha terminado reinando, con Marta subiendo a la grada de aquellos que pasan a los Asaltos.

Sin embargo, todavía había tiempo para más emoción. Irene y Estrella han sido dos auténticas estrellas con ‘Love on the brain’ de Rihanna y, como no podía ser de otra manera, las dos han pasado de fase. Esto ha sucedido gracias a Vanesa Martín que, como quinta coach de La Voz, salvaba a Irene en el último momento.

Ahora bien, el equipo de Lola Índigo no solo está empezando a completarse de cara a los Asaltos. La coach ha sacado su tarjeta roja cuando los robos podían amenazar a sus talents y ha optado por bloquear a Raúl, enviándolo en el acto a los Directos.

Equipo Lola: Kika, Marta, Estrella, Irene y Raúl

El próximo viernes llegan las batallas de La Voz con Vanesa Martín como quinto coach

El próximo viernes llegan las batallas de La Voz con Vanesa Martín como quinto coach

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Equipo Melendi

Melendi elige a sus primeros talents para los Asaltos y manda a Manuela a los Directos: así queda su equipo

Decisiones complicadas y mucha emoción: así hemos vivido la primera Batalla de La Voz 2026

Decisiones complicadas y mucha emoción: así hemos vivido la primera Batalla de La Voz 2026

Vanesa Martin y Lola Índigo en La Voz

El próximo viernes, llegan las segundas batallas de La Voz: los robos, las dudas y la emoción serán los grandes protagonistas de la gala

Conoce a los primeros talents de los Directos de La Voz tras las primeras Batallas
Resumen de la gala

Conoce a los primeros talents de los Directos de La Voz tras las primeras Batallas

Carlos e Izan en La Voz
Actuación| Batallas

Carlos e Izán ponen en pie a los coaches de La Voz: “El potencial es enorme”

Nico y Lingyun en La Voz
Actuación| Batallas

Mika reconoce las dificultades de la Batalla de Nico y Lingyun: “No es una Batalla normal”

Nico y Lingyun han interpretado ‘Human’ en las Batallas de La Voz. Mika ha reconocido las dificultades de unir sus voces y finalmente ha elegido a Nico para continuar en su equipo.

Pitú e Isabel en La Voz
Actuación| Batallas

Isabel y Pitú crean magia en La Voz y Mika apuesta por Pitú como ganador de la Batalla

Isabel y Pitú han inaugurado las Batallas del equipo de Mika con ‘Yo sé que te amaré’. Su sensibilidad ha conquistado al coach, que finalmente ha elegido a Pitú para continuar en La Voz.

Irene y Estrella en La Voz

Vanesa Martín se rinde ante la batalla más explosiva de Lola Índigo: “¡Qué dos leonas!”

Marta y Jhonatan en La Voz

Marta y Jhonatan se dejan la piel con ‘Tu recuerdo’ en La Voz: "Os habéis venido arriba"

Elena y Raúl en La Voz

Raúl y Elena conquistan La Voz con ‘Algo contigo’: "Lo tengo muy chungo"

Publicidad