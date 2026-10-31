Lola ya tiene a sus primeros talents para los Asaltos y utiliza la tarjeta roja para enviar a Raúl a los Directos

El equipo de Lola Índigo nos ha regalado cuatro batallas para enmarcar. La primera de ellas ya mostraba un nivel de escándalo, con Kika y Ruben dejándose la piel con ‘Time of my life’. Un número de película que obligaba a Lola a quedarse solo con uno de los dos, apostando tras muchas dudas por Kika.

La batalla entre Elena y Raúl tampoco se ha quedado atrás, trayendo el tema ‘Algo contigo’ de Rita Payés. Los talents han demostrado por qué se merecían su hueco en La Voz; no obstante, Lola ha terminado quedándose con el joven de Castellón, que ocupaba su puesto en la grada de ganadores.

El flamenco y el pop se han fusionado poco después gracias a Marta y Jhonatan, quienes regalaban una emotiva versión de ‘Tu recuerdo’ de Ricky Martín y Chambao. Una actuación en la que el pop ha terminado reinando, con Marta subiendo a la grada de aquellos que pasan a los Asaltos.

Sin embargo, todavía había tiempo para más emoción. Irene y Estrella han sido dos auténticas estrellas con ‘Love on the brain’ de Rihanna y, como no podía ser de otra manera, las dos han pasado de fase. Esto ha sucedido gracias a Vanesa Martín que, como quinta coach de La Voz, salvaba a Irene en el último momento.

Ahora bien, el equipo de Lola Índigo no solo está empezando a completarse de cara a los Asaltos. La coach ha sacado su tarjeta roja cuando los robos podían amenazar a sus talents y ha optado por bloquear a Raúl, enviándolo en el acto a los Directos.

Equipo Lola: Kika, Marta, Estrella, Irene y Raúl