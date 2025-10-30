Lo vemos
Así plasma el rey Juan Carlos I su relación con Franco en sus memorias: "La ambigüedad en su relación es fuerte y no la esconde"
Quedan apenas unos días para el lanzamiento de las memorias del rey Juan Carlos I en Francia, de las que hemos podido conocer algunos detalles gracias a un periodista que ha entrevistado al monarca.
Juan Carlos I ha ofrecido varias entrevistas a medios franceses con motivo de la publicación de sus memorias, que verán la luz en Francia el próximo 5 de noviembre. En esta obra, repasa su papel como Jefe de Estado en momentos decisivos de la historia reciente de España, así como su relación con los distintos miembros de su familia.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Charles Jaigu, periodista de Le Figaro y uno de los reporteros que han tenido ocasión de entrevistar al monarca en Abu Dabi. Este pudo preguntarle acerca de sus motivaciones al escribir estas memorias y algunos de los capítulos más polémicos.
Según nos cuenta, hay asuntos que ha calificado de "muy fuertes" en el libro. "La relación con su hijo, cosas sobre el Gobierno, sobre Sánchez y la manera en la que el Gobierno se relaciona con él...", advierte, "pero lo más fuerte y lo más polémico es su relación con Franco".
El exmonarca habla de Francisco Franco con cierta simpatía y cariño, confesando que, aunque dudó en escribir el libro, lo hizo finalmente al darse cuenta de que los hijos y nietos de sus amigos no sabían quién era Franco. "La ambigüedad de su relación es fuerte y el rey no la esconde", señala Charles Jaigu, "
El rey emérito le contó a Charles Jaigu que su intención publicando el libro era "dar su verdad, dar su testimonio cómo fue su vida". ¿Será una forma de "reconciliarse" con su polémico pasado?
