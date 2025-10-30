Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

Así plasma el rey Juan Carlos I su relación con Franco en sus memorias: "La ambigüedad en su relación es fuerte y no la esconde"

Quedan apenas unos días para el lanzamiento de las memorias del rey Juan Carlos I en Francia, de las que hemos podido conocer algunos detalles gracias a un periodista que ha entrevistado al monarca.

Rey emérito y Franco

Publicidad

Juan Carlos I ha ofrecido varias entrevistas a medios franceses con motivo de la publicación de sus memorias, que verán la luz en Francia el próximo 5 de noviembre. En esta obra, repasa su papel como Jefe de Estado en momentos decisivos de la historia reciente de España, así como su relación con los distintos miembros de su familia.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Charles Jaigu, periodista de Le Figaro y uno de los reporteros que han tenido ocasión de entrevistar al monarca en Abu Dabi. Este pudo preguntarle acerca de sus motivaciones al escribir estas memorias y algunos de los capítulos más polémicos.

Según nos cuenta, hay asuntos que ha calificado de "muy fuertes" en el libro. "La relación con su hijo, cosas sobre el Gobierno, sobre Sánchez y la manera en la que el Gobierno se relaciona con él...", advierte, "pero lo más fuerte y lo más polémico es su relación con Franco".

El exmonarca habla de Francisco Franco con cierta simpatía y cariño, confesando que, aunque dudó en escribir el libro, lo hizo finalmente al darse cuenta de que los hijos y nietos de sus amigos no sabían quién era Franco. "La ambigüedad de su relación es fuerte y el rey no la esconde", señala Charles Jaigu, "

El rey emérito le contó a Charles Jaigu que su intención publicando el libro era "dar su verdad, dar su testimonio cómo fue su vida". ¿Será una forma de "reconciliarse" con su polémico pasado?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Rey emérito y Franco

Así plasma el rey Juan Carlos I su relación con Franco en sus memorias: "La ambigüedad en su relación es fuerte y no la esconde"

Juan Lobato

Lobato sobre la comparecencia de Sánchez en el Senado: “El PSOE va a dejar de hacer pagos en efectivo, es anacrónico”

Carlos Mazón

El anuncio de Carlos Mazón de una comparecencia despierta las especulaciones: "Este acto de rebeldía toca a su fin"

Pablo Motos se 'pasa de la raya': "Somos dan vanidosos que creemos que nuestra especie es la mejor y, a lo mejor, somos la peor"
Audiencias de octubre

El Hormiguero vuelve a coronarse como el programa más visto: firma su mejor mes en más de un año

Rey Juan Carlos I
Lo analizamos

La posible motivación tras las memorias del rey Juan Carlos I: "Está convencido de que recibirá una llamada para que vuelva a España"

El público advierte a Marcos y acaba teniendo razón en La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 30 DE OCTUBRE

El público advierte a Marcos y acaba teniendo razón en La ruleta de la suerte

El concursante de atril amarillo se ha arriesgado demasiado sin tener en cuenta la opinión del público.

Pamplona.
VIOLACIÓN EN PAMPLONA

Los autores de la violación grupal de Pamplona tenían una orden de expulsión y vivían en un asentamiento ilegal

Lo que debía ser una noche universitaria cualquiera se convirtió en una pesadilla. Una joven fue violada por cuatro hombres en un asentamiento ilegal escondido entre matorrales, a las afueras de Pamplona. Tres de los agresores, de origen argelino, vivían en España de forma irregular y contaban con orden de expulsión.

Sara se la juega y resuelve el ‘Exprés’ sin saber el panel completo

Sara se la juega y resuelve el ‘Exprés’ sin saber el panel completo

Paco Marhuenda

Paco Marhuenda, sobre Pedro Sánchez: "Es un gran farsante"

Rubén Amón.

Las nuevas gafas 'retro' de Pedro Sánchez en el Senado de las que todo el mundo habla: "Le ven más atractivo"

Publicidad