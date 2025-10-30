Horten vuelve a casa diez meses después de la DANA : "Una parte de nuestro corazón está necrosado desde entonces"

La mortal DANA que arrasó en Valencia y zonas de Castilla-La Mancha o Andalucía se llevó 237 vidas. Aquella noche, el cielo se partió en dos y el agua arrasó con todo lo que se puso en su camino: casas, coches, pueblos enteros.

Un año después, algunas familias vuelven poco a poco a la normalidad y otras, aseguran que no podrán hacerlo nunca. Horten es una de las que hace apenas dos meses ha podido volver a casa, que quedó inundada aquella noche. Sin embargo, tiene claro que algo dentro de ella nunca se recuperará.

"Hoy es el aniversario, pero los valencianos nos vamos a acordar toda la vida", asegura, "una parte de nuestro corazón está necrosado desde entonces".

Aquella noche, Horten pensó que sus padres morirían. "Mi madre estuvo cinco horas agarrada a un árbol, creí que al día siguiente les enterraba", confiesa.

Tras perder su casa, estuvo meses en casa de sus padres, pero hoy por fin ve la luz al final del túnel. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!