Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DANA

Horten vuelve a casa diez meses después de la DANA : "Una parte de nuestro corazón está necrosado desde entonces"

El 29 de octubre de 2024 Horten perdía su casa y estuvo a punto de perder a sus padres. Un año después, ha podido volver a casa hace apenas dos meses.

Horten

Publicidad

La mortal DANA que arrasó en Valencia y zonas de Castilla-La Mancha o Andalucía se llevó 237 vidas. Aquella noche, el cielo se partió en dos y el agua arrasó con todo lo que se puso en su camino: casas, coches, pueblos enteros.

Un año después, algunas familias vuelven poco a poco a la normalidad y otras, aseguran que no podrán hacerlo nunca. Horten es una de las que hace apenas dos meses ha podido volver a casa, que quedó inundada aquella noche. Sin embargo, tiene claro que algo dentro de ella nunca se recuperará.

"Hoy es el aniversario, pero los valencianos nos vamos a acordar toda la vida", asegura, "una parte de nuestro corazón está necrosado desde entonces".

Aquella noche, Horten pensó que sus padres morirían. "Mi madre estuvo cinco horas agarrada a un árbol, creí que al día siguiente les enterraba", confiesa.

Tras perder su casa, estuvo meses en casa de sus padres, pero hoy por fin ve la luz al final del túnel. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sánchez comparece en el Senado.

María del Mar Caballero (UPN), sobre sus preguntas a Pedro Sánchez: "Cuando a alguien le cuesta 9 minutos decir si sí o no ha cobrado en efectivo hay un problema"

José Peláez

José Peláez, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado: "Ha ido a echarse unas risas"

Horten

Horten vuelve a casa diez meses después de la DANA : "Una parte de nuestro corazón está necrosado desde entonces"

María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz
Este viernes, la Gran Batalla

María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz

Pedro Sánchez en Espejo Público.
comisión 'Caso Koldo'

La respuesta de Pedro Sánchez que ha provocado el enfado del presidente de la 'comisión Koldo': "Esto es un circo"

Pedro Sánchez en la comisión Koldo
Comisión Koldo

El surrealista momento de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, a propósito de 'La Banda del Peugeot': "En el coche no caben tantos"

En el primer turno de preguntas de la comisión de investigación sobre el caso Koldo y la financiación del PSOE, la senadora de UPN María del Mar Caballero Martínez, hacía una pregunta que ha causado revuelo.

Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Arturo Valls: "¡No doy una!"
En El Hormiguero

Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Arturo Valls: "¡No doy una!"

Las hormigas le han propuesto un divertido juego al presentador del 1%.

Dani Martín en El Hormiguero

Esta noche, Dani Martín pondrá el broche de oro a la semana en El Hormiguero

¡Bea gana los 100.000 euros de El 1%! El jugadón que termina con un romántico beso a su novio

¡Bea gana los 100.000 euros de El 1%! El jugadón que termina con un romántico beso a su novio

Situación inédita en El 1%: ¡sólo una concursante supera la pregunta del 15%!

Situación inédita en El 1%: ¡sólo una concursante supera la pregunta del 15%!

Publicidad