Jorge Fernández y Laura Moure, en su entrevista más terrorífica de La ruleta: "Me da miedo todo, fíjate cómo van"

Este viernes a las 14:00 horas

Los presentadores de La ruleta de la suerte se meten en el papel de Gómez y Morticia en el especial de Halloween que se celebra este viernes a las 14:00 horas en Antena 3.

La ruleta de la suerte celebra un programa especial de Halloween este viernes a las 14:00 horas.

Brujas, manos que se mueven solas, calabazas... el plató, los concursantes, la banda y los presentadores se preparan para el día más terrorífico del año.

¿Le gusta Halloween a Jorge Fernández y Laura Moure? Los presentadores, metidos totalmente en el papel de Gómez y Morticia Adams, han confesado todo lo que les aterroriza.

Laura Moure reconoce que alguna vez ha escuchado "algún ruidito o alguna cosa que ha pasado", ha suscitado en ella algún temor.

Pero, ¿cómo viven realmente los presentadores un especial tan lleno de misterio y terror? No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo.

Las memorias del rey emérito están a punto de publicarse en Francia y ya se conocen algunos detalles del escrito. Nuestro colaborador Nacho Gay asegura que su intención con estas memorias es explicarse y quizás así "reconciliarse" con nuestro país.

