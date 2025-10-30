Jorge Fernández y Laura Moure, en su entrevista más terrorífica de La ruleta: "Me da miedo todo, fíjate cómo van"

La ruleta de la suerte celebra un programa especial de Halloween este viernes a las 14:00 horas.

Brujas, manos que se mueven solas, calabazas... el plató, los concursantes, la banda y los presentadores se preparan para el día más terrorífico del año.

¿Le gusta Halloween a Jorge Fernández y Laura Moure? Los presentadores, metidos totalmente en el papel de Gómez y Morticia Adams, han confesado todo lo que les aterroriza.

Laura Moure reconoce que alguna vez ha escuchado "algún ruidito o alguna cosa que ha pasado", ha suscitado en ella algún temor.

Pero, ¿cómo viven realmente los presentadores un especial tan lleno de misterio y terror? No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo.