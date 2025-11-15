La dulzura de Kirsti llega al corazón de Pablo López: “A veces lo evidente no se habla”

Kirsti demostró en los Asaltos que la emoción también puede expresarse con sutileza. Su interpretación de ‘Hentai’, de Rosalía, fue delicada y conmovedora, logrando transmitir una ternura y una pureza únicas. Su voz, suave y sincera, creó magia sobre el escenario de La Voz.

Al terminar su actuación, Pablo López quiso expresar su gratitud: “Te quiero dar las gracias porque a veces lo evidente no se habla”, dijo dirigiéndose a la talent.

Además, el coach, orgulloso de su artista, no dudó en reconocer su actitud y su entrega: “Eres una persona muy valiente”, aseguró. ¡Así fue su actuación!