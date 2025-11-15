Antena 3 LogoAntena3
La dulzura de Kirsti llega al corazón de Pablo López: “A veces lo evidente no se habla”

La talent sorprendió con una versión muy personal de ‘Hentai’, de Rosalía en el Asalto de La Voz.

Kirsti, talent de La Voz

Celia Gil
Kirsti demostró en los Asaltos que la emoción también puede expresarse con sutileza. Su interpretación de ‘Hentai’, de Rosalía, fue delicada y conmovedora, logrando transmitir una ternura y una pureza únicas. Su voz, suave y sincera, creó magia sobre el escenario de La Voz.

Al terminar su actuación, Pablo López quiso expresar su gratitud: “Te quiero dar las gracias porque a veces lo evidente no se habla”, dijo dirigiéndose a la talent.

Además, el coach, orgulloso de su artista, no dudó en reconocer su actitud y su entrega: “Eres una persona muy valiente”, aseguró. ¡Así fue su actuación!

