¿Quién es Pyjama Man? El fan que asaltó a Ariana Grande ya lo hizo antes a Katy Perry o The Weeknd: "El troll más odiado"

El reparto de Wicked ha vivido en Singapur un momento terrible cuando un fan saltó la barrera de seguridad y se abalanzó contra Ariana Grande.

En el vídeo del momento vemos como su compañera Cynthia Erivo corre rápidamente a proteger a la actriz de Glinda para después los guardias de seguridad llevarse a este hombre llamado Johnson Wen de nacionalidad australiana y de 25 años.

En Instagram se hace conocer como Pyjama Man, y es un agitador social que se dedica a hacer vídeos molestando a la gente o invadiendo eventos o espacio públicos. De hecho el mismo se denomina "el troll más odiado".

Antes del incidente de Ariana Grande hizo lo mismo con otros famosos. En agosto subió al escenario del concierto que The Weeknd ofrecía en Melbourne en agosto. En julio hizo lo mismo en el concierto de The Chainsmokers en Sídney o en junio en el de Katy Perry en Sídney.

Todos estos momentos los graba en vídeo y luego los sube a su cuenta de Instagram. También sube vídeos en el metro, centros comerciales o bibliotecas llamando la atención y molestando a la gente.

O interrumpe grandes eventos deportivos como hizo en las Olimpiadas de París 2024 al retrasar la final olímpica de los 100 metros o la Copa Mundial de Cricket en 2023.

En su descripción de la red social también tiene un enlace de GoFundMe donde pide a sus seguidores que "paguen todas mis facturas". Y ha añadido a esta leyenda "Ariana Grande es la reina".