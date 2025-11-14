María José Cantudo vende su casa en nuda propiedad: "Allí va a vivir siempre, pero no tendrá la propiedad como tal"

La guerra de María José Nieto y la Cantudo termina después de 25 años de ataques cruzados. María José Nieto ha sido condenada a pagar 115.000 euros de indemnización por calumnias, una deuda que dice haber saldado al completo.

Pese a que María José Nieto dice haber pagado, la Cantudo no presume de su victoria. Según Nacho Gay, esto se debe a que esta acumula una deuda de casi 90.000 euros con el Ayuntamiento de Navacerrada y con su abogada y la indemnización iría para cubrirla.

A raíz de esta deuda, la Cantudo ha vendido su casa del centro de Madrid en nuda propiedad, una vivienda de 378 metros cuadrados y que puede tener un valor de unos cuatro millones de euros. "Las casas de María José Cantudo no son casas, son palacios", advierte Beatriz Cortázar, "lo que ha hecho es ajustar su futuro y su presenta más inmediato.

Con la nuda propiedad, ella seguirá viviendo en la casa, pero ya no será la propietaria. "Allí va a vivir siempre, pero no tiene la propiedad como tal a la vieja usanza", señala Cortázar.

Parece que la Cantudo no atraviesa su mejor momento, aunque pone fin a su guerra con María José Nieto. ¿Se pronunciará próximamente sobre su situación económica?